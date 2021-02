Nyhende

Byggeleiar for nye Skipenes bru, Pål Anders Rindal forklarer at entreprenør no har starta arbeidet med å plastre rundt dei to stålpelane nærast Skipenessida av brua for å hindre erosjon. Dei vil grave med seg fyllinga etter kvart som dette vert utført. Elva vil då få eit større gjennomstrøymingsareal.