Viviann Midtbø er ny leiar i Stad SV

Nyhende

I ein uttale frå årsmøtet i partiet, som vart halde 17. februar, heiter det at Stad SV skal vere ein pådrivar for ein ansvarleg økonomisk politikk, og ta dei økonomiske utfordringane til kommunen på alvor.

‒ Vi skal sørge for at alle tilsette og brukarar av kommunen sine tenester blir ivaretatt på ein god måte. Stad kommune skal fortsette å vidareutvikle det gode intergreringsarbeidet som gjerast, og Stad SV vil at tilskot kommunen får til integrering av flyktningar blir nytta til dette føremålet.

‒For Stad SV kjem helsesenter, skular, barnehage, og eldreomsorg i fyrste rekke. Det er det som gjev små skilnadar og sterke felleskap. Vi skal jobbe for eit varmt, raust og inkluderande lokalsamfunn, der alle kjenner seg verdsette og deltakande i felleskapet.

‒ Stad SV skal ta ansvar for å verne om dei fantastiske og uerstattelige naturområda i kommunen vår, og vi skal kjempe for reine fjordar. Stad SV vil legge til rette for god lokal verdiskapning, og krev samtidig at det stillast strenge miljøkrav til all næringsvirksomhet i kommunen og langs fjorden vår.

‒ Vi meiner at Okla vindkraftverk er eit feilslått prosjekt, med enormt store negative konsekvensar. Det skulle aldri ha blitt gitt konsesjon i utgangspunktet. Stad SV vil fortsette å gjere alt vi kan for å stogge utbygginga snarast mogleg, heiter det i uttalen frå årsmøtet i Stad SV.