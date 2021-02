Unikt tilbod med Nordfjord-naturen som klasserom

Nyhende

På linja Friluftsliv – fjord, fjell, hav skal ungdommar frå heile landet bli kjend med og lære å bruke regionen gjennom skuleåret.

– Fjordane Folkehøgskule ligg midt i smørauget for alle som er glad i natur, seier Kjartan Haaland, ein av lærarane på linja.

Naturen

Kjartan er nyleg flytta til Nordfjordeid og mykje av grunnen til at han og kjærasten valde å slå seg ned i Nordfjord er nettopp naturen.

– Her har vi djupe fjordar, mektige fjell, eit fantastisk flott hav og levande brear. Det er nettopp dette vi ønsker å formidle til elevane våre, seier Haaland som legg til at målet er at dei i løpet av året på Fjordane folkehøgskule skal vere i stand til å planlegge og gjennomføre korte og lengre turar, både sommar som vinter.

– Det blir eit eventyr. seier han.

Frå hav til fjell

På linja får elevane moglegheit til å prøve alt frå surfing i Hoddevik, vinteraktivitetar på Harpefossen, padling, klatring inne og ute, turar i fjella, brevandring og mykje meir.

– Elevane er sjølve med på å påverke innhaldet på linja og kva vi skal oppleve saman, seier Haaland.

Åtte linjer

Fjordane folkehøgskule ligg i sentrum av Nordfjordeid, og har dette skuleåret om lag 90 elevar fordelt på åtte linjer. Alle linjene er forankra lokalt og spring ut frå lokalhistorie og etablerte miljø, og som høyrer naturleg til Nordfjordeid og Stad kommune. Hestelinjene har flest elevar, med fjordhesten som eit naturleg midtpunkt. At skulen ligg eit steinkast frå gravhaugane på Myklebust gir ein ekstra dimensjon til elevane på vikinglivlinja, og at den einaste sirkusskulen i landet ligg i «heimbygda» til sirkus Agora er for mange heilt naturleg – om enn litt eksotisk.

– Den unike linjesamansetninga på skulen er noko som også friluftsliv-elevane vil få glede av, seier linjelærar Kjartan.

– Tenk å få ri fjordhesten i sitt rette element!

Fjordane folkehøgskule, som alle folkehøgskular i landet, tar opp elevar frå 1. februar og fram til skulestart i august, eller til linjene er fulle.