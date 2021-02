Midt i blinken for mange

Nyhende

Ønskjer du ei utdanning innan yrkesfag eller studiespesialisering, og samstundes satse vidare på skiskyting? Då kan landslinja for skiskyting ved Stryn vidaregåande skule vere noko for deg. Her kan ein velje mellom programfaga byggfag, realfag eller samfunnsfag/språk, og samstundes få opp mot ti timar i veka med trening innan skiskyting.