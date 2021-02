Utviklar kreativitet og evne til formidling

Nyhende

– Det var eit vanskeleg val. Det stod mellom studiespesialiserande på Eid og her. Du får studiekompetanse her også, og så kan du gjere noko kjekt i tillegg, i staden for å sitje med nasen i ei bok heile tida. Det seier Sara frå Eid, som har drive med dans og drill heilt frå tidleg skulealder.