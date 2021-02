Når vårsol i bakkane blenkjer

Nyhende

Og dei finst absolutt. Det er jamnast i midtre delar av kommunen vi finn dei fyrste vårteikna, i Lefdalsneset og Åsneset. No er marka der ned mot sjøen snøberr, og snøklokkene, det absolutt første vårteiknet er i blom på lune plassar. Påskeliljene stikk og eit par tommar over bakken, så ting er i rute. No ventar vi berre på vårlyngen, hestehoven og i påsketider kusymra.

Tjelden skulle heller ikkje vere langt borte, og om ikkje altfor lenge kan ein sjå linerla trippande i tunet. Så kjem dei andre sommargjestane i tur og orden. Så det er mykje å glede seg til.

Vinteren viste seg på god gamaldags vis i år, med sprengkulde og uvanleg mykje snø ein periode, særleg i midtre og ytre delar av kommunen. Ein må tilbake eit tiår for å finne ein liknande vinterperiode.

Men innover i kommunen ligg snøen ennå på markene, og på Nordfjordeid er det ennå rikeleg med snø. I Myklebuståsen vil det nok ennå gå ei tid før enn kan sjå snøklokker og vårlyng.