Ingen opptakskrav

Det kan vere alt frå trompet til band eller operasong.

– Er det opptakskrav for å kome inn på ei slik linje?

– Dei fleste har gjerne gått på kulturskule, men det er ikkje noko krav. I undervisninga tek vi utgangspunkt i det nivået som eleven er på. Til dømes kan du godt velje song utan å ha teke songundervisning tidlegare. Dersom du vel eit blåseinstrument, så er det ein fordel om du har vore litt borti i det før, men du treng ikkje. Vi startar heilt frå scratch.

– Dersom vi ikkje sjølv har kompetansen her på skulen, så kjøper vi kompetanse utanfrå. Til dømes så hadde vi for nokre år sidan ein elev som valde harpe, ho fekk undervisning av ein frå Austlandet, fortel avdelingsleiar for musikk, dans og drama, Solfrid Bjørkum.