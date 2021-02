Nyhende

Statsforvaltaren i Vestland opplyser om at 75 % av all laks fiska i Vestland i 2020, vart fiska i Sogn og Fjordane (8.025 stk fiska i elv og sjø). Til samanlikning vart det fiska 2750 laks i Hordaland. Det er ikkje opna for sjølaksefiske i Hordaland.