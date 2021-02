Nyhende

– Erfaringane det siste året med mange på heimekontor, viser at fjernarbeid er meir realistisk enn vi kunne trudd for berre få år tilbake. Eg er opptatt av at stadsuavhengige oppgåver kan bli utført utanfor Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området, opplyser distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i ein e-post til Nynorsk pressekontor.