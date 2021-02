Arnstein Hammerseth – Industri og næringspartiet (INP):

– Etterlyser meir openheit

– Det som starta som ei gruppe for likesinna på Facebook, er no blitt eit landsomfattande politisk parti, som vil utfordre dei etablerte politiske sanningane punkt for punkt, seier Arnstein Hammerseth (66) som stiller på 4.-plass for Industri og næringspartiet ved det komande Stortingsvalet.