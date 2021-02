Nyhende

– Må kome kjapt på banen om fylkesveg 618 Fjordabladet skreiv nyleg om at Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) og kommunalsjef Elin Leikanger håper at ein eventuell servicetunnel i samband med bygginga av skipstunnelen vil kunne brukast som fylkesveg i ettertid.

‒ Me er kjend med debatten, og Stad kommune har bede om møte med oss til veka om emnet. Det seier fylkesordførar Jon Askeland på spørsmål frå Fjordabladet om fylkeskommunen har vurdert eller vil vurdere å vere med på eit spleiselag om Fv 618 gjennom Mannseidet i samband med bygging av Stad skipstunnel. Askeland peikar på at det ikkje ligg noko om dette inne i planverket deira (Regional Transportplan – RTP - som er lik den planen som var vedteken av Sogn og Fjordane fylkeskommune). ‒ Det må derfor spelast inn for politisk handsaming som andre prosjekt.