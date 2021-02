Raudt varsel - stor fare for snøskred

Nyhende

Sidan 15. februar har det vore betydeleg fare for snøskred i Indre Fjordane, og difor har det vore sendt ut oransje varsel i denne området. Deler av Stad kommune vert her rekna som Indre Fjordane, og varselet gjeld i indre deler og ut til Høynes.

Torsdag 18. februar vert snøskredvarselet oppgradert til faregrad fire og stor snøskredfare. Det er difor sendt ut raudt varsel for snøskred i Indre Fjordane. Raudt varsel er det nest høgste snøskredvarselet. Svart er det høgste varselet.

Årsaka er omfattande ustabile forhold der vinden flyttar snø, ifølgje varsom.no. Det vert varsla at det er svært krevjande forhold, og sterk kuling frå søraust dannar ferske fokksnøflak som er svært lette å løyse ut. Der vinden ikkje tar, vil skredfaren vere lågare.

Fjernutløysing er mogleg og skred kan gå naturleg. Varsom.no oppmodar om konservative vegval i dagane som kjem.

Store skred

Ifølgje varsom.no kan middels store skred og store skred skje. For dei som er glad i friluftsliv vert ein spesielt oppmoda om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Ifølgje Yr vert ferdsel i skredterreng ikkje anbefalt torsdag. Skred kan også treffe skredutsette vegar og busetnad.

Oransje varsel fredag

Slik det ser ut per no, er det venta at det er betydeleg fare for snøskred i Indre Fjordane fredag. Det er difor oransje varsel. Årsaka er ferske fokksnøflak i mange himmelretningar som er svært lette å løyse ut. Fokksnøen ligg på eit laust lag av kantkorn. Ifølgje varsom.no vil skredfaren vere størst der vinden har flytta snø, medan der snøen er laus vil skredfaren vere lågare. Det vert meldt om krevjande forhold også fredag, og ein bør unngå terrengfeller, terreng brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløysing er sannsynleg.

Ta desse omsyna

Varsom.no oppmodar alle om som er usikker på korleis ein kjenner att skredproblem om å unngå skredterreng. For dei som vel å bevege seg i område der skred kan losne, kan ein aldri vere heilt sikker på å unngå skred. Ein bør mellom anna ta omsyn til: