Nyhende

Her må ein større flokk ha vore i aktivitet nattestid. På ei lang strekning kan ein sjå at hjorten har trekt ned til riksveg 15 på jakt etter føde. Det kan merkast godt på epletrea også. Særleg små tre blir lett hjortemat. Her har hjorten forsynt seg godt av kristtorntreet. Eføy er og snadder for dei svoltne dyra. Den er fullstendig borte.