Dersom det er interesse for dette, så må dei kome kjapt på banen

Nyhende

– Det er ikkje heilt avklart korleis entreprenøren vil legge opp arbeidet, men mykje tyder på at entreprenøren vil byggje ein servicetunnel til bruk under arbeidet. Skipstunnelen har stor høgde, og arbeidet vil gå føre seg på fleire nivå, forklarer prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.