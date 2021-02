Treng fiskerikai og småbåtanlegg på Stadlandet  

Nyhende

I samband med realisering av Stad skipstunnel i 2021 har fokuset på transport av varer via sjøvegen blitt aktualisert og med det har prosjektet «Indre hamn på Stadlandet» fått auka merksemd. Stad Vekst peikar på at masseuttaket under bygging av skipstunnelen kan vere med på å realisere bygging av Indre hamn via tilgjengeleg gratis masse frå tunneldrivinga. Steinmassen vil såleis ikkje berre vere gratis for kommunen, men vil og kunne nyttast i eit svært samfunnsviktig prosjekt som gagnar heile regionen.