Nyhende

Det er betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane, og det er difor sendt ut oransje varsel for snøskred i dette området både tysdag og onsdag. Deler av Stad kommune vert her rekna som Indre Fjordane, og varselet gjeld i indre deler og ut til Høynes.

Årsaka til at det er sendt ut oransje varsel er at det er vedvarande svake lag høgt i snødekket som gjer at det er svært lett å løyse ut snøskred, ifølgje varsom.no. Vindauking frå søraust vil gjere at det vert danna endå fleire ferske ustabile snøfokkflak som ligg på vedvarande svake lag av kantkorna snø. Skred kan bli løyst ut av ein enkelt person i alle himmelretningar, men heng i le for søraust vil vere mest utsett. Flak som ligg på rim eller kantkorn vert stabilisert svært sakte.

Det vert oppmoda om å unngå ferdsel i skredterreng og unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløysing er sannsynleg.

Onsdag er det lite endring i skredfaren, og det er difor framleis betydeleg skredfare og oransje varsel. Det vil vere svært lett å løyse ut skred somme stader.