Her kan du sjå Luttprisen tysdag kveld

Nyhende

Tysdag kveld er det klart for utdeling av Luttprisane til årets artist, årets nykommar og årets bakomperson frå Sogn og Fjordane. Sendinga kan du sjå mellom anna på Fjordabladet sine nettsider klokka 20:03 i kveld.

Utdelinga av Luttprisane vert i år digital og utan publikum i salen på Larris Scene i Førde. Dei siste dagane har ein reist rundt og overraska vinnarane, noko som skal visast under sendinga.

– Det er veldig spesielt, men likevel noko veldig fint med å klare å gjennomføre Luttprisen trass i pandemien. Eg trur det er viktigare enn nokosinne å sette pris på det fantastiske musikkmiljøet frå Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Det seier Stian Sjursen Takle som er programleiar for showet i kveld saman med Svein Inge Bjørkedal.

Desse er nominerte

Blant dei ti som er nominerte til Luttprisen denne gongen er fire av artistane frå Stad, og ein frå Stryn og ein frå Gloppen. Frå Stad er det artistane Tungevaag, Odd-Erik Lothe, Alexander Pavelich og Oselie som er nominerte og har moglegheit til å stikke av med prisen.

SOFIA frå Gloppen og Sissel Marie frå Stryn er også nominert til prisen. Dei resterande artistane som er nominerte er Odd Einar Nordheim, Eva Weel Skram, Erlend Apneseth, og Tyyl.

Fire frå Stad

Tungevaag kjem ifrå Stadlandet og vert rekna som ei internasjonal stjerne. Han har millionar av streams, og er kjend for låtar som «Play» med K391, Alan Walker og Mangoo, som har over 115 millionar streams berre på Spotify, «All For Love» har godt over 113 millionar streams berre på Spotify og låten «DANCE» med CLMD har godt over 68 millionar streams på Spotify. Sistnemnte låt er spellemannsnominert til Årets Låt 2020. I 2020 gav han også ut låtar som «Afterparty» og «Peru».

Odd-Erik Lothe, som kjem frå Kjølsdalen, har etablert seg som musikar og har sidan debuten på midten av 90-talet gjeve ut ti album, med låtar som består av poetiske tekstar på Nordfjord-dialekt. I 2020 gav han ut albumet «Rust» med Mighty Magnolias, som har fått mykje speling på norsk radio. Albumet handlar om at livet er variert.

Alexander Pavelich frå Haugen, har jobba med internasjonale og nasjonale artistar i 2020, både som låtskrivar og artist i badet Lovespeake. Eit av høgdepunkta er låten «Save My Life» av David Guetta, MORTEN og Lovespeake. Andre låtar som kom i 2020 er «Body» av Lucas Estrada og Lovespeake, «In The Morning» av Broiler og Lovespeake» og «She Don’t Love Me» av 22Bullets og Lovespeake.

Oselie er også blant artistane som gjorde det godt i 2020. Artisten frå Nordfjordeid gav først ut «Cast Away», hennar eigen første låt på engelsk. I juli kom Oselie med eit cover av «Friday I’m In Love» som har gjort det godt på radio og Spotify med over 722.000 streams. I september kom artisten med «Bad Habits», som også har gjort det godt på radio, og har per i dag over 43.000 streams på Spotify.