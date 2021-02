Nyhende

– Her er den einaste skjergarden i fjorden, og det ville vere synd om den blir forringa, både ved at det kjem skjemmande lys og merdar, at området vert ureina med fiskeavføring og fôrrestar, at det går ut over laksenotplassar og ikkje minst at etablering av oppdrettsanlegg vil kunne gå ut over fugleliv og mogelegheitene for fritidsfiske.