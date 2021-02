Topp 30 i Lerøy Cup senior

Nyhende

I helga gjekk Lerøy Cup 5 senior av stabelen på Fet. Det var Fet Skiklubb som tok over Lerøy rennet på kort varsel. Laurdag var det klart for kort normal for både kvinner og menn. Johan-Olav Smørdal Botn (Stårheim IL/Team Hugaas) var einaste lokale skiskyttar som stod på start. Under kort normal laurdag vart Smørdal Botn nummer 28 då han kom i mål på 41:31.6. Skiskyttaren frå Stårheim var 3:38.0 bak vinnaren Harald Øygard (Skrautvål IL/Team Maxim) som skaut fire fulle hus og kom i mål på 37:43,6, Smørdal Botn skaut ein bom på første skyting, ein bom på andre og to bom på begge dei to siste skytingane. Totalt seks bom vart det laurdag.