Redda mann med hjartestans i vegkanten

– Eg kom køyrande frå Måløy og skulle til Stadlandet på jobb, og då eg kom til Bryggja og hadde tatt av mot Maurstadeidet så såg eg ein mann som sat i snøen i vegkanten. Han sat veldig naturleg med spada i fanget. Men eg reagerte på at han kikka opp og at det var lite farge i ansiktet hans. Så eg stoppa, rygga tilbake og sprang bort til han. Då forstod eg fort at her var det alvorleg, fortel Ervik, som ringde 113 for hjelp.