Vegard Meland med prosjektmedarbeidarane Halfdan Faleide og Olav Hjelle:

– No kjem Lunden Bustadpark

Midt i Nordfjordeid sentrum, på ei naturleg høgde – lunt tilbaketrekt – ligg Lunden Bustadpark. Her tilbyr no Din Bustad AS 20 attraktive leilegheiter i den første av tre planlagde blokker.