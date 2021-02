Nyhende

Selskapet i Kvernevik-gruppa kjøpte i fjor den gamle Forbrukaren ved Almenningen på Nordfjordeid. No skal den få nytt liv. Dagens betongkonstruksjonar som det nye nærings- og leilegheitsbygget skal byggjast på, er frå 1960- og 1980-talet. No er tida inne for å tenkje urbane bustadar.