– Vi vil ha vekk Erna Solberg og hennar regjering

I september er det Stortingsval. Fjordabladet vil følgje kampen om taburettane nøye. For vel ein månad sidan hadde Fjordabladet eit oppslag om kor tett og spennande Stortingsvalet kan bli. For at Fjordabladet sine lesarar skal bli betre kjent med listetoppane til dei ulike politiske partia har vi bedt dei om å presentere seg sjølve, seie litt om kva saker dei brenn for, kva sjansar dei vurderer dei har til å kome inn på tinget, og kven dei kan tenkje seg som statsminister.

Mot valskred i Sogn og Fjordane ved valet til hausten Meiningsmålingar tyder på at ein politisk tsunami har råka det tidlegare fylket. AP står i fare for å misse sikker stortingsplass for første gong på nesten hundre år. Sp får to av dei tre faste.

– Eg heiter Geir Oldeide, 65 år, gift med Auður frå Island, som har 3 vaksne born og 2 barneborn. Mesteparten av mitt yrkesaktive liv har eg jobba i fiskeindustrien i Vågsøy. Var fiskar eit par år før eg begynte å jobbe på fiskebud i 1977. Har vore aktiv i samfunnsdebatten og politikken sidan ungdomstida. Var i spissen for å bygge opp fagforeiningsaktiviteten i fiskeindustrien i Vågsøy og omland og var tillitsvald i veldig mange år. Deltok i min første valkamp i 1977. Det var eit Stortingsval og RV (forløparen til Raudt) fekk 9 stemmer i Vågsøy det året. Blei vald inn i kommunestyret i Vågsøy første gong i 1983 og har vore aktiv i lokalpolitikken sidan den gongen. Er no inne i den 6. perioden som folkevald i kommunen. Vart også vald inn på fylkestinget ein periode i 1987, seier Geir Oldeide som på fritida driv med musikk.

– Eg spelar i bandet D’Mens, saman med fem andre frå Vågsøy. Vi møtest og spelar/øver fast ein kveld i veka og der laddar eg batteria. Andre går på toppturar, eg spelar gitar i lag med ein veldig fin gjeng, seier Geir som har to saker som ham meiner er spesielt viktige.

Reformer og vindpark

– Den første saka er ei reversering av Vestland. Kommune og regionreforma var først og fremst ei sentraliseringsreform. Og ei privatiseringsreform. Innbyggarane i Sogn og Fjordane ville ikkje at vi skulle slå oss saman med Hordaland. I slike saker meiner eg at folket sin vilje skal vere avgjerande for kva dei folkevalde gjer. Difor vil eg at dette skal gjerast om.

– Den andre er å arbeide mot den kraftige utbygginga av vindparkar fylket vårt. Dette er verken miljøvenleg eller fornuftig energipolitikk.

Utjamningsmandat

– Raudt ligg godt an til å bryte sperregrensa på landsbasis. På månadssnittet av meiningsmålingane dei siste to åra har Raudt lagt stabilt over 4 prosent. Blir dette resultatet er Raudt med i fordelinga av utjamningsmandata. Då kan det sjølvsagt godt tenkast at Sogn og Fjordane vert eit av fylka der Raudt får ein av dei 6–8 utjamningsmandata ein reknar med Raudt endar opp med. Kor stor sjansen er vil eg gjerne komme tilbake til ved eit seinare høve. Verken Raudt eller eg personleg har ein føretrekte statsministerkandidat. Vi er klare på at vi vil ha vekk Erna og hennar regjering. I kva grad ei ny raud-grøn regjering vil få Raudt si politiske støtte er avhengig av kva politikk den nye regjeringa vil føre – ikkje kva namnet på statsministeren er, seier Geir Oldeide.

