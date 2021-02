Nyhende

I september er det Stortingsval. Fjordabladet vil følgje kampen om taburettane nøye. For vel ein månad sidan hadde Fjordabladet eit oppslag om kor tett og spennande Stortingsvalet kan bli. For at Fjordabladet sine lesarar skal bli betre kjent med listetoppane til dei ulike politiske partia har vi bedt dei om å presentere seg sjølve, seie litt om kva saker dei brenn for, kva sjansar dei vurderer dei har til å kome inn på tinget, og kven dei kan tenkje seg som statsminister.