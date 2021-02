– SV er med i kampen

Nyhende

I september er det Stortingsval. Fjordabladet vil følgje kampen om taburettane nøye. For vel ein månad sidan hadde Fjordabladet eit oppslag om kor tett og spennande Stortingsvalet kan bli. For at Fjordabladet sine lesarar skal bli betre kjent med listetoppane til dei ulike politiske partia har vi bedt dei om å presentere seg sjølve, seie litt om kva saker dei brenn for, kva sjansar dei vurderer dei har til å kome inn på tinget, og kven dei kan tenkje seg som statsminister.

Mot valskred i Sogn og Fjordane ved valet til hausten Meiningsmålingar tyder på at ein politisk tsunami har råka det tidlegare fylket. AP står i fare for å misse sikker stortingsplass for første gong på nesten hundre år. Sp får to av dei tre faste.

– Eg heiter Hege Lothe og er 48 år. Eg kjem frå og bur på Sandane i Gloppen. Eg er feminist, måldame, EU-motstandar, antirasist og bygdesosialist. Eg er blitt ei spøte-dame, mor til to gutar, likar å lese bøker (men ser altfor mykje på mobilen) og elskar å sjå seriar på TV. Eg har vore folkevald i kommunestyret i Gloppen i 12 år for SV og i dag fylkesleiar på tredje året i Vestland SV. Eg arbeider med organisasjon og informasjon for Noregs Mållag frå kontoret på Sandane (som eigentleg er ganske kult av Mållaget å satse på!). Eg er likar veldig godt å treffe nye folk og sjølvsagt jabbe med gamle vener.

– Kva saker er du personleg mest opptatt av, og kva saker er etter ditt syn dei viktigaste for Sogn og Fjordane?

– Eg seier ja til ei ny framtid for Sogn og Fjordane, og rettvis fordeling av makt og rikdom mellom folk og regionar. Sogn og Fjordane har både næring, kultur og natur som er viktige å ta vare på, kjempe for og utvikle inn i framtida. Fleire statlege institusjonar har dei siste åra blitt sentraliserte, og difor er det ekstra viktig å lage eit fylke som er tettare på innbyggjarane. SV vil at Stortinget skal skriv ut folkerøysting om framhald eller oppdeling av Vestland fylke. Om fleirtalet i folkerøystinga, i ein av valkrinsane, seier ja til Sogn og Fjordane skal Stortinget opprette fylka Sogn og Fjordane og Hordaland.

– SV og eg vil auke løyvingane til rassikring og byggje trygge vegar med gul midtstripe mellom ferjeleia framfor å bruke pengar på svindyre fjordkryssingar.

– Tap av natur og klimaendringar truar livet på jorda. SV vil verne om dei ikkje-utbygde vassdraga i Sogn og Fjordane og seier nei til fleire vindkraftutbyggingar på land i fylket.

Raudgrønt

– Korleis ser du på din sjanse til å bli vald inn på Stortinget?

– Slik eg ser det har eg ein reel sjanse til å bli vald til Stortinget. SV er med i kampen og bingolotteriet om utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane.

– Kven vil du helst ha som statsminister etter valet?

– Eg vil ha den statsministeren som er klar for å stille seg i spissen for ei raud-grøn regjering. Det viktigaste veljarane gjer til hausten er å kaste dagens regjering og dernest må vi satse på eit regjeringsprosjekt som gjev oss fordeling av makt og ressursar og ein raud-grøn politikk som utviklar landet.

