Nyhende

Det forklarer Sonja Fjellkårstad, som er prosjektleiar for Statens vegvesen når det gjeld bygging av ny Skipenes bru på E39. Fjellkårstad fortel at naboar som bur like i nærleiken vart varsla i forkant, men ho er klar over at dunkinga høyrest i store delar av bygda.