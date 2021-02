Solberg knuser russedraumen: – Kan vere at store russearrangement ikkje blir mogleg i år

Nyhende

– Russetida er eit høgdepunkt for alle. Og vi håpar at vi skal vi skal finne rom for nokre former for russefeiring. Men det kan vere at vi ikkje har komme så langt at vanleg russefeiring med store arrangement kjem til å vere mogleg, sa Solberg på eit digitalt møte med russepresidentar frå heile landet torsdag kveld.