Fleirtal i folket seier dei støttar koronatiltak

Nyhende

Det kjem fram i Norsk koronamonitor frå Opinion.

Når spørsmålet er om påkjenninga for det norske folket har vorte for stor til at tiltaka til styresmaktene for å avgrense koronasmitte kan forsvarast, svarer 23 prosent bekreftande. Det er like mange som meiner tiltaka er for strenge.

Eit fleirtal på 53 prosent er usamd i at påkjenninga no har vorte for stor.

– Trass høgt tiltaksnivå og byrde for svært mange, blir det å framstille folk flest som motstandarar av tiltak feil, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ho seier at folk flest er villig til å gå langt for å unngå at pandemien forverrar seg, sjølv om det har sin pris. Eit solid fleirtal av dei yngre støttar òg tiltaka, sjølv om nettopp dei merkar byrda mest.

I ei måling gjort av Helsedirektoratet og publisert i VG onsdag kjem det fram at 59 prosent støttar tiltaka som er sett inn, og her er støtta lågast i den yngste aldersgruppa. På fire veker har tilliten sokke frå 70 prosent.