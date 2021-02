-Når er tilflyttingen på ytre stor nok til at våre initiativ imøtekommes?

Nyhende

Svar til Geir Årvik:

Takk Geir Årvik for ditt svar. Du svarer både seriøst og velformulert.

Og takk til redaksjon i Fjordabladet for å oppsummere sakens utvikling jevnt og trutt.





Jeg ønsker ikke å så tvil om at kommunestyret har gjort et demokratisk vedtak - men når 2

av formannskapets politiske representanter, deriblant vår ordfører, snur i en sak som

hverken har nye argument eller informasjon å flagge med, så ønsker jeg å påpeke dette.

Dette sender dårlige signal om hvordan de politiske prosessene foregår i vårt lokalsamfunn.

“Ikkje la oss snakkje ned og mistenkeleggjere politiske vedtak” er en ytring som er svært

upassende i denne debatten. Selvsagt skal vi kommentere og kritisere!

Hvis et politisk system eller politisk vedtak ikke tåler kritikk, hvor er vi på vei da?

Når politikere offentlig ønsker å “sette lokk på” kritiske ytringer av vedtak og prosesser, blinker alle varsellamper hos meg.

Vi hverken trenger eller bør late som om vi er enige i beslutninger og prosesser som setter en stopper for initiativ vi kjemper for.

Jeg trodde engasjementet som kommer frem av denne saken virkelig var “prisverdig” som så mange politikere kaller det.

Engasjementet fører også med seg kritikk når avgjørelsene kveler initiativene. Denne åpne

debatten er etter min mening både sunn og viktig, fordi den viser at vi bryr oss - vi følger

med!

Debatten styrker demokratiet og forhåpentligvis kan vi sammen lære noe til neste gang!

Geir Årvik (Høyre) fremholder også å stå sammen om å sikre dagens strukturer og tjenestetilbud. Dette fremtidsperspektivet gir jo i allefall ikke rom for utvikling og vekst og viser nettopp motsetningene vi kjemper mot!

Vi ønsker ikke “Status Quo”! Jeg trodde vi jobbet knallhardt for å skape attraktive bygder, med flere og bedre tjenestetilbud?

Jeg trodde vi tenker større og mer om fremtiden?

Det virker som vi, småbygder, ikke skulle drømme om å få ha egne tjenestetilbud i fremtiden, men at vi skal ta til takke med dagens situasjon.

Argumentene som brukes for å stemme ned vedtaket er, slik jeg påpeker i mitt forrige innlegg; uriktige, upresise og av en annen holdning enn hva slagordene og visjonssetningene for Stad kommune tilsier.

Vi ønsker også at våre bygder på Ytre skal bli “verdas beste vesle stad”, men det krever endring og tilpassing for fremtida.

Da sier jeg - Stad kommune sender signal i feil retning ved å ikke innvilge drifts og kapitaltilskudd til ny barnehage på Ytre Stad.

Utbyggingene av Leikvang Barnehage blir nærmest fremlagt som en kommunal satsing av flere politikere.

De var en “påtvunget” prosess fordi kommunen ikke dekket kravet til antall barnehageplasser. Såkalt ris på egen bak for ikke å være fremoverlent.

Tilflytting og nedlegging av barnehagen på Ytre er jo selve grunnen til at kommunen 2 ganger uvillig måtte åpne lommeboken.

I stedet for å gjenåpne en kommunal eller privat barnehage på Ytre uten bygningskostnad, har man i to omganger brukt over 20 millioner på utviding av Leikvang barnehage.

For enhver med økonomiske utfordringer er dette hårreisende!

For meg virker det som det vippende argumentet for politikerne i barnehagesaken gjaldt

frykten for kommunale arbeidsplasser.

Vær med meg på en tenkt “tilflyttingsscenario” -

Tilflytting skjer gjerne langsomt. Ettersom det blir flere barn, vil barnehagekapasisteten minke og antall ansettelser øke i tråd med tilflyttingen. Argumentet om at barnehageansatte frykter å miste sitt arbeid vil alltid være alvorlig og aktuelt når det er snakk om åpning av barnehage.

Den eksisterende barnehagen er jo pliktig å ha bemanning tilpasset antall barn til enhver tid!

Det krever politisk vilje til å gjennomføre endring og til etablering av ny barnehage.

Endringsvilje er ikke blitt tilgodesett oss i denne saken, og jeg frykter at det vil vedvare - på tross av fremtidig tilflytting.

Fraflytting og nedgang i folketall har preget vårt distrikt i flere tiår. Det har ført til at mange av tjenestetilbudene måtte nedlegges - også av økonomisk nødvendighet.

Dette preger også vår tankegang. Skal den samme tankegangen prege fremtiden?

Hvilken målsatt grenseverdi må vi passere for å kunne reversere prosessene - og igjen få skape attraktive småbygder?

Når er tilflyttingen på Ytre stor nok til at våre initiativ imøtekommes?