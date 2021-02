Ein rusreform for dei som treng det mest

Nyhende

Når regjeringa om kort tid legg fram rusreforma kan vi endeleg setje punktum for mange tiår med ein feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endeleg få hjelp framføre straff.

Unge Venstres ruspolitikk har i lang tid sett enkeltmennesket i sentrum. Vi har tatt kampen for å sjå menneska bak den dystre overdosestatistikken. Kvart år døyr over 260 menneske av overdosar - det er meir enn dobbelt så mange som døyr i trafikken. Dagens straffepolitikk har ikkje fungert. Den har berre gjort det vanskelegare å be om hjelp.

Dessverre har vegen til dagens rusreform vore lang. Altfor mange har lidd unødig under dagens strafferegime, der samfunnet har vore meir opptatt av å dele ut bøter enn å behandle rusavhengighet som det det er: ein sjukdom. Vi er blant dei landa i Europa med flest overdosedødsfall per innbyggjar. Det er eit klart bevis på at dagens politikk ikkje fungerer, og at det er behov for å tenkje nytt.

Derfor ser vi no til Portugal og andre land med både ein meir human og vellukka ruspolitikk. Der har overdosedødsfalla blitt kraftig redusert etter at dei avkriminaliserte bruk og eige av brukardosar. Det er på tide å slutte å hjelpe med éi hand og slå med den andre. No er tida for å hjelpe med begge hender.

I plattforma som Venstre og resten av regjeringa styrer på, slåast det uttrykkeleg fast at regjeringa vil føre ein kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusreformutvalet gav oss denne kunnskapen.

Rusreforma kan bli den viktigaste sosialpolitiske reforma i Noreg i denne delen av hundreåret. Alt som krevjast er at vi ikkje legg kunnskapen vi har fått i skuffen, men heller lar den utgjere ruspolitikkens nye grunnstein.