Held ikkje mål

Nyhende

Det er stort behov for vedlikehald og oppgradering av Norsk Fjordhestsenter. Det kom klart fram då leiar i Norges Fjordhestlag Hege Sæther Moen og dagleg leiar på Norsk Fjordhestsenter Magni Hjertenes Flyum torsdag orienterte kommunestyret i Stad om stoda.

Norsk Fjordhestsenter vert oppsøkt av hesteinteresserte frå inn- og utland.

– Det som dessverre møter ein når ein kjem til fjordhestsenteret, er at det ikkje svarar til forventningane. Det er eit nasjonalt senter for fjordhesten, og det er eit regionalt senter for hest i Vestland, men ber ikkje preg av det. Dei fleste som har vore innom eit hestesenter ser at på senteret på Eid der slit ein. – Det er mykje som må på plass, konstaterte Sæter Moen som håper at det er mogeleg å få til ei oppgradering, slik at ein får eit senter som ein kan vere stolte av.

Nasjonalt kompetansesenter

Norsk Fjordhestsenter er eit nasjonalt kompetansesenter for fjordhest og har til føremål å fremje fjordhesten som nasjonal rase gjennom å gjennomføre nasjonale mål og strategiar. Senteret får årlege løyvingar til bevaringsarbeidet for dei nasjonale hesterasane. I 2019 fekk dei 2.473.500 kroner i tilskot over statsbudsjettet. Økonomien på senteret er i hovudsak knytt til løyvinga frå Landbruks- og matdepartementet, sekretariatsavtale med Norge Fjordhestlag og avtale med Fjordane folkehøgskule. Senteret har i tillegg ein del andre inntekter frå aktivitetar knytt til fjordhest og bruk av hest.

Toalett og garderobar

Senteret har nyleg laga forprosjekt utviklingsplan der ein har sett på heile området, både eige areal og naboeigedommen Kallagarden, som dei leiger av Stad kommune. Kalkylen viser eit investeringsbehov på kring 52 millionar kroner.

– Det som hindrar oss i å utvikle oss vidare handlar om standarden på anlegget, konstaterer Magni Hjertenes Flyum. Det er særleg garderobe- og toalettilhøva, universell utforming og gode nok arbeidsforhold for tilsette, som det hastar mest å få gjort noko med.

Kritisk naudsynte tiltak

Av forprosjektet går det fram at kritisk naudsynte tiltak er rekna å koste i overkant av ni millionar kroner, og det trengst betydelege midlar til rehabilitering av stall, ridehall og baner og ikkje minst i samband med overflatevatn og oppgradering av inntunet. Ein har også utleigehytter som er modne for utskifting.

Så langt har ein laga til ei ny utebane, fordi ein fekk sand frå utbygginga i Lunden. Det er også slik at senteret vil få ny vegtilkomst på sikt, i samband med klargjering av det kommunale bustadområdet Langelandsåsen, som står for tur når Hogaåsen er i ferd med å bli ferdig utbygd.

Flyum fortalde at dei jobbar systematisk for å få til eit spleiselag og dei er optimistiske med tanke på statlege midlar.

Planlegg storstilt oppgradering og fornying for 52 mill. Fjordhestsenteret vil tilby Bed & Box Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid er i gang med å fornye seg. Eit leilegheitshotell, plassar for korttidsoppstalling og oppstillingsplass for bubilar er av dei prosjekta som dei no vil realisere.

Treng investeringsløft

Norsk Fjordhestsenter er eit delvis offentleg eigd aksjeselskap. Eigarar er Norges Fjordhestlag (33,66)%, Stad kommune (33,17 %) og Sogn og Fjordane fylkeskommune 33,17 %.

Fjordhestsenteret skal presentere seg for fylkestinget på politikardagen, og dei jobbar inn mot sentrale myndigheiter. Senteret treng politisk draghjelp i arbeidet opp mot det fylkespolitiske miljøet, regjering og storting.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo ser føre seg at Landbruksdepartementet må ta ansvar for å få på plass eit investeringsløft og at fylkeskommunen også må bidra.

Norsk Fjordhestsenter får sjeldan fjordhest i gåve (NPK): Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får ei fjordhesthoppe i gulblakk farge i gåve frå kremlikørselskapet Fjording. Hesten med den sjeldne fargen får ei sentral rolle i formidlingsarbeidet ved senteret.