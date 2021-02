Vedtok å selje helsesenteret i Selje

Nyhende

Etter ein lengre debatt vedtok kommunestyret å gå for eit forhandla fram framlegg til kjøpekontrakt mellom Stad kommune og Selje Hotell Invest AS. Det som prega store delar av debatten var kor lang tid hotellselskapet skulle få sitte på eigedomen før ein nytta tomta til hotellformål (punkt 12 i kjøpsavtalen). Alle alternative forslag som vart lagt fram handla om nettopp dette. I det endeleg vedtaket ber kommunestyret om at tidsfristen i avtalen vert korta lengst mogleg ned, og at ein får vurdert formuleringar om tinglysing av attkjøpsavtale og midlertidig sikring av tomta mot pantsetjing. Kjøpssummen som partane har forhandla seg fram til er på seks millionar kroner, som er i samsvar med takst.