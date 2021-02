Tre frå Stad nominert til stipend

Nyhende

Tre unge kulturutøvarar frå Stad kommune er blant dei 660 nominerte til Drømmestipendet 2021. Desse tre er Oselie (musikk), Maren (musikk) og Eline Jacobsen Lillestøl (teater). Dei tre har vore aktive innan musikk og teater på Nordfjordeid i mange år allereie. Oselie og Maren har stått på scena under Malakoff tidlegare. Maren stod på scena ved Alti under Malakoff 2019 og Oselie spelte på Malakoff i 2018. Eline har vore med i Elskhug og Eksis og skulemusikalane ved Eid vidaregåande skule, og har dei siste åra tatt ein bachelor i Performing Arts på skulen Institute for Contemporary Theatre Training i Brighton, England.