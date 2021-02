Fritak for politiske verv

Nyhende

Anna Teresa Villar Sundal (V) søkte om fritak frå politiske verv som medlem i utval for oppvekst og opplæring i Stad kommune, varamedlem i Stad kommunestyre og samarbeidsutvalet for Golvsengane barnehage. Bakgrunnen for fritaket er at ho no bur i Oslo og er heiltidsstudent der. Nytt medlem i utval for oppvekst og opplæring blir Solveig Sandven Kjesbu. Sylvia Hammersvik blir ny siste varamedlem for Venstre i Stad kommunestyre. Utval for oppvekst og opplæring utnemner nytt medlem i samarbeidsutvalet i Golvsengane barnehage.