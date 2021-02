Avlyser skriftleg eksamen i vår

Nyhende

Alle dei skriftlege eksamenane i vår vert avlyst for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule. Munnleg eksamen vert avlyst for elevane som går vg1 og vg2, men avgangselevar på 10. trinn og vg3 skal gjennomføre munnleg eksamen.

Det melder kunnskapsdepartementet måndag.

Årsaka til at skriftleg eksamen og til dels munnleg eksamen vert avlyst er at det er ulikt tilbod om opplæring for elevane dette skuleåret og det vert difor eit ulikt vurderingsgrunnlag, ifølgje kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Regjeringa skal framover sjå om det er andre alternativ som kan forsterke standpunktkarakterar, til dømes ved ekstern vurdering.

Dette er bestemt om eksamen i vår: