Skal naturen på Stadt tape mot storkapitalen?

Nyhende

Kampen mot Okla har bydd på mange nedturar! På torsdag fekk vi ein ny! For ei vekes tid attende, fekk vi – via kommunen si postliste, kjennskap til at Rambøll søkjer om «optimalisering av tilkomstvegen» til Okla. Eit fint ord. I saman med andre fine ord – som at dei vil spare natur, livet i elva og avstå frå å sprenge eit fjellparti dei har fått tillating til! Vedlagt fylgjer kart av teknisk art. Vanskeleg å forstå for vanlege folk! Men det karta faktisk viser, er noko anna enn dei fine ord! «Optimalisering» medfører ei kraftig utviding av dei generøse inngrepsgrensene utbyggjar allereie har fått. Ein dispensasjon på 40 meter – vert no utvida med fleire titals meter! Fleire stadar vil det gravast 4-6 meter djupare i terrenget. Og fleire masseuttak vil etablerast langs tilkomstvegen.

Utbyggjar gløymer tydelegvis å seie kvifor dei treng «optimalisering» av vegen! Dei «gløymer» å seie at grunna deira dårlege forundersøkjingar, så visste dei ikkje at berggrunnen var porøs! At fjellet dei no tenkjer «spare» - var ubrukeleg som fyllmasse. 23000m3 steinmasse, kjøpt og betalt – er ubrukeleg for utbyggjar. Difor kjem dei fine orda – om optimalisering! Det skal mykje steinmasse til for å lage veg i myr! Dei treng meir stein – og den skal hentast ved rasering av meir Stadtnatur!

Utbyggjar har hatt møte med NVE allereie 18.des. Og møte med Statsforvaltar i Vestland og Stad kommune 22. jan. Desse fekk høyringsbrev tilsendt på same dato. Ingen andre interessentar i saka har fått informasjon. Sjølv om endringane til utbyggjar er så store at dei må sjåast på som å medføre ei endring i MTA plan, fylgjer ikkje høyringsrunde hjå interessentar som har fulgt saka, som ein sjølvsagt del. Godkjenning av planane skulle føregå i det stille!

Medan folk markerer sitt standpunkt mot Okla i Borgundvåg, pågår dette bak lukka dører. Ingen veit. Ikkje Stad Landskap. Ikkje Innbyggjarinitiativet. Ikkje Naturvernforbundet. Berre Stad kommune. NVE. Og Statsforvaltar. Ingen med kjennskap til saka får høve til å påverke avgjerda. Kor demokratisk er eigentleg det?

Vi hadde håp om at grunngjevne spørsmål til ordførar i torsdagens kommunestyremøte skulle bidra til gode drøftingar; gjeldande korleis «optimaliseringa» vil berøre eit LNF-område, og kvifor saka vart behandla i eit utval, der kommunedirektør fekk fullmakt til å utforme høyringssvar, utan innspel frå andre interessentar! Avsluttingsvis i møtet, nærare 9 timar etter at møtet starta, vart det endeleg gitt rom for spørsmåla! Vi må undre oss over ordførar sitt korte svar - og den skarpe tonen i tilbakemeldinga! Han meiner at saka er grundig politisk handsama! Og at ein må verdsette at utbyggjar tenkjer på å skåne naturen! Det tyder på at Stad kommune ikkje har sett seg inn i saka! Ikkje forstått inngrepa si rekkevidde. Og – det viser manglande respekt for både naturen på Stadt, og motstandarane mot Okla sine synspunkt!

Okla er allereie ei forvaltingsmessig skandale! Skal handsaminga av «optimalisering» av tilkomstvegen, føye seg inn i rekka? Ei sak der Stad kommune tydeleg kunne ha sett grenser, men i staden igjen vel å danse etter utbyggjar si pipe!

Stadtnaturen er taperen!