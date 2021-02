Ferger er en del av infrastrukturen i distriktene

Nyhende

Som en av hovednyhetene på NRK Dagsrevyen 28.01.21, står nestleder i Arbeiderpartiet og fronter partiets plan for distriktsvennlig politikk fra høsten 2021.

De ønsker å halvere utgiftene til ferger i kystdistriktene. De vil finne inndekning på tiltaket i beste AP stil, ved å heve skatter og avgifter på et annet område.

At Arbeiderpartiet kommer med slike utspill nå, i oppstarten av årets valgkamp er jo ikke overraskende, de har tapt mye til Senterpartiet den siste tiden. De må nå ut og markere seg, og lovnader med lette på et punkt medfører automatisk inndekning i form av økte avgifter på en annen side. Her gir man med en hånd samtidig som man grabber til seg med en annen.

Industri- og Næringspartiet (INP) er et nytt parti som stiller til valg i alle 19 valgdistrikt, med sterkt fokus på utvikling av våre distrikter. I vår gjennomgang av eksisterende budsjetter, finner vi rom for å finansiere alle fergestrekninger over dagens Statsbudsjett.

Her handler det om prioriteringer, og hva vi verdsetter mest. AP har i sin deltakelse i de forskjellige fylkeskommuner, fremmet og støttet vedtak som har medført en ekstrem økning av fergetakstene.

Dette ved å prioritere utskifting av eksisterende og velfungerende lavutslippsferger, til det de velger å kalle nullutslippsferger.

Satsingen har vært tenkt støttet av nasjonale midler, uten at det foreligger garantier for inndekning av utgiftene det ville medføre.

Utskiftingen påfører den enkelte fylkeskommune store utgifter til etablering og oppbygging av ny infrastruktur til disse elektriske fergene.

Man vedtok også en differensiering av prisene, som prioriterte el-biler. Dermed ble trafikantene tvunget til å velge mellom å kjøpe seg ny, elektrisk bil, eller å betale blodpris på fergen.

Norge er et langstrakt land, alle har ikke muligheter for å ta det elektriske valget på transportmiddel, infrastrukturen er ikke på plass.

INP har det klare standpunkt, at fergeforbindelser er en del av veinettet og derfor ikke skal være en tilleggsbeskatning for befolkning og transportører i distriktene.

Vi benytter fergene fremfor å bygge dyre broer, som skal knytte sammen de forskjellige regionene.

INP ser ikke behov for å øke avgiftsnivå og billettpriser for å opprettholde et godt fergenettverk.

Statens inntekter på kjøp og bruk av private biler gir full inndekning på vedlikehold og oppgradering av dagens riks- og fylkes nett.

Å satse på storstilt elektrifisering av samfunnet resulterer også i økte utgifter for både industri og den generelle befolkning.

Snart kommer dagen hvor velgerne kan ta standpunkt i forhold til økte avgifter og priser.

13 september går landet til valg. Det nye Stortinget bør bestå av flere som satser på utvikling i distriktene, og ikke bare fronter dette som et løfte for stemmefiske.

Stem nytt! Stem INP, og få litt mer sunn fornuft inn på Stortinget ved neste valg. Det finnes store muligheter for å ivareta og utvikle våre distrikter, -det handler om viktige og riktige prioriteringer, -til rett tid.

Det vi velger å kalle konsekvenspolitikk.