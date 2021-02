«Kom deg ut-dagen» på søndag

Nyhende

Arrangementa vert koronatilpassa med plass til færre deltakarar enn normalt og med påmelding.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, oppfordrar no alle til å ta turen ut i helga på eiga hand for å sjå andre.

– Pandemien fratar oss dei kvardagslege fysiske møta med andre på butikken, på trening og på arbeidsplassen. Dei siste året har vi søkt til den arenaen som har vore open døgnet rundt og utan restriksjonar – naturen, fastslår han i ei pressemelding.

Han meiner vi har stort behov for avveksling frå det staden ein elles er døgnet rundt.

– Og for å få frisk luft, sjå noko anna enn kjøkkenbordet og å bruke kroppen. Ute på tur kan du nær sagt bevege deg fritt. Skogen er så stor og lunsjplassane så mange så tankane om pandemien forsvinn litt. Og vissheita om at dei du møter er i same situasjon som deg sjølv, underernært på input og menneskeleg kontakt gir ei form for trøyst, konstaterer generalsekretæren.