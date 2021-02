Har vore hakket strengare enn FHI

Nyhende

–Ingen av våre medarbeidarar har vore utsette for koronasmitte, opplyser dagleg leiar for Norgesvinduet AS, Hans Roger Starheim. Han fortel at dei heile tida har følgt ei svært streng linje. Allereie før regjeringa stengde ned i mars i fjor, gjorde dei grep i eigen regi ved å innføre reiseforbod når det gjeld fritidsreiser. No under koronaen har alt salspersonell reisestopp. Salsarbeidet går såleis føre seg frå kontora i Øyane.