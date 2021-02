Barnehagevedtaket som kveler!

Nyhende

Først en hjertelig takk til dere herlige folk og politikere som har engasjert seg og støttet saken om å få startet en barnehage på Ytre Stad! Det er virkelig flott å se og høre at så mange forstår hva som står på spill for oss her ute. Samtidig er prosessen som har vært så frustrerende.

Hva er egentlig poenget med at utvalget for oppvekst og opplæring behandler saken i detalj og stemmer enstemmig ja, formannskapet stemmer ja med 6 mot 3 - for at kommunestyret skal stemme vedtaket ned? Flere av politikere som stemte for vedtak i både utvalg for oppvekst og opplæring og formannskapet, stemte imot under kommunestyret - uten et eneste nytt argument.

Hva er dette systemet vi kaller politikk og demokrati egentlig? Jo, det baserer seg på frihet og kunnskap. Når folk snur plutselig en sak er det etter mitt syn enten på grunn av ny kunnskap i saken, eller på grunn av mangel på frihet (les politisk press). Når ingen ny kunnskap i saken foreligger - hvorfor snur man? Svar gjerne på dette kjære politikere!

I sakens kjerne ligger uro og bekymring for stor økonomisk risiko for kommunen. Det er dette som tilsynelatende er grunnen til at kommunestyret forkaster både formannskapets og utvalget for oppvekst og opplæring sin innstilling i saken. Så hvilken økonomisk risiko løper kommunen ved å bevilge drifts- og kapitaltilskudd til en ny privat barnehage?

Jeg vil være så freidig å påpeke at økonomisk risiko ikke betød så mye de to andre gangene Leikvang barnehage skulle utvides grunnet plassmangel, da begge kostet tosifrede millioner hver seg. Da måtte kommunen gjøre noe for å “dekke kravene”. Nå kan vi være i forkant og prisen er svært lav denne gangen!

Leikvang er en fantastisk barnehage og begge våre barnehagebarn stortrives der! Pedagogene er dyktige og fasilitetene er blitt fantastisk. Men -det er langt fra hjemme og nærområdet til barna, og vi som foreldre bruker mye av dagen og personlig økonomi på logistikk.

I denne saken er det snakk om et forvaltning av drifts og kapitaltilskudd som er tenkt å følge barn i barnehagealder, uavhengig av barnehagens plassering, privat eller kommunal. Tilskuddet som skal følge barnet burde da også fordeles der det faktisk er barn. I vårt tilfelle er det vilje for, og antall barn nok til at en privat aktør er villig til å ta den økonomiske risikoen med å starte og drive ny barnehage på Ytre Stad - der kommunen tidligere la ned sine tilbud.

Kommunen trenger ikke finansiere et nytt kostnadskrevende bygg, men ta i bruk et eksisterende bygdehus som ellers står tomt på dagtid! Risikoen vi snakker om er jo ikke hos kommunen, men hos initiativtakerne!

Utdanningsforbundet og Fagforbundet har gått hardt ut i å kritisert både formannskap og utvalg for oppvekst og opplæring - og med selvfølge skal de også uttale seg! Men den underliggende antakelsen er hele veien at en ny barnehage vil skade den eksisterende.

Dette er etter mitt skjønn det som skaper konflikt i våre små samfunn. Vi driver ikke konkurrerende virksomheter - vi skaper mulighet for forandring, mangfold og vekst. Det finnes ingen vekst uten forandring. Vi må våge å stå i risiko - ting blir ikke som det var - det kan i verste tilfelle bli verre, eller vi kan jobbe for å få det bedre!

Utdanningsforbundet og Fagforbundet består av de som driver opplæring i barnehage og skole. Forbundene kjemper til stadighet mot nedleggelse av skoler og arbeidsplasser i distriktene - er det ikke et paradoks at de kjemper imot en mulighet for åpning av en barnehage så langt vest og ruralt i Norge som man kommer, og som garantert ville generere mer enn det vil ta?

Skulle det være slik at en avdeling i Leikvang barnehage måtte legges ned, noe som er imot fødselstallene som ligger til grunn per dags dato , så er det snakk om å avsette 2 pedagoger, ca 2 årsverk. Dette er “worst-case-scenario”. Paradoksalt nok har det akkurat sluttet to pedagoger i Leikvang barnehage, og 2 stillingsutlysninger etter nye pedagoger ligger ute. At de ansatte i Leikvang barnehage føler seg truet høres for svært rart ut.

En ny privat barnehage ville som minimum generert 4 årsverk fordelt på minst 4 stillinger med skatteinntektene dette vil medføre - samt muligheten for å etablere godt tilbud for småbarnsfamilier på Ytre Stad. I tillegg vil man få med alle synergieffektene dette ville gi for lokalsamfunnet som barna våre skal vokse opp i. Prislappen for kommunen er akkurat den samme som før - de statlige overføringene følger antall barnehagebarn - og tilskuddene kommunen fordeler til barnehagene forblir fordelt etter antall barn pr barnehage!

Med utvklingen vi ser nå er kapasiteten i Leikvang Barnehage full i løpet av få år. Skal vi da til igjen med ny utbygging til titalls millioner i stedet for å nytte seg av private initiativ der ungene bor, og da gjerne 3 år senere enn da behovet var meldte seg?

Argumentet som vipper saken for mange politikere er redsel for å si opp kommunalearbeidsplasser, og dette er forståelig. Men som jeg påpeker over virker dette helt unødvendig siden 2 pedagoger akkurat har sagt opp. Mitt spørsmål representerer den andre siden - hva gir man avkall på når lokalbefolkningen på Ytre Stad ikke blir hørt, sett og forstått- og midlene som burde følge barna våre - blir brukt som skyts imot initiativ som er FOR barna våre. Hvorfor skal folket på Ytre Stad, som ønsker forandring, godta et kommunalt kvelertak på våre initiativ?

Kommuneadministrasjon har såvisst aktivt motarbeidet initiativtakerne i saksutredningen og på ingen måte ønsket å belyse initiativet fra annet hold enn et negativt økonomisk perspektiv. Men som kjent har denne saken mange fasetter. Ved å ikke innfri ønsket om en ny barnehage kveles initiativet fra tre unge 20-åringer - som har tro på og ønske om å bo på bygda for å skape en fremtid som er annerledes en den nedgangen vi har sett i distriktene de siste tiårene. De ønsker å skape sin egen arbeidsplass og bruke sine ressurser på å utvikle noe særegent - som ville ha kommet mange til gode!

Hvilke signaler sender Stad kommune, vår kommune, ut til alle innbyggere som ønsker å få til noe nytt - som vil stimulere til utvikling av nye arbeidsplasser og har tro på attraktive bygder? Vekst og tilflytting har en pris og prisen er alltid forandring - og i dette løper man risiko. Fremtiden er høyst usikker. Men argumentet om at kommunen løper en økonomisk risiko ved å tildele barna på Ytre Stad de midlene som staten har tiltenkt for dem - er jo rett og slett helt feil. Samfunnsøkonomisk er det også helt bak mål å ikke benytte seg av mulighet for tilflytting og nye arbeidsplasser som både vil tiltrekke ny kompetanse og arbeidskraft - samt skape grunnlag for bolig og næringsutvikling.

Saken er den at alle innbyggere i Stad kommune bor i småbygder og ønsker å leve der i alle livets faser. De marginaliserte bygdene blir ikke tilgodesett noe i frykt for at “de store” nærliggende bygdene i værste fall skal miste overtaket eller “sine” arbeidsplasser. Hvem som er “stor” er avhengig av saken.

I sykehussaken var vår region liten og marginalisert - mens Førde Sykehus tok statsoverføringene på vår “bekostning”. Denne saken er prinsipielt lik, men speilvendt. Denne “drakampen” om statlige overføringer og midler er et problem fordi gode og flotte initiativ blir kvalt i frykt for forandring, og den minste taper som regel i et demokrati hvor alle kjemper til seg en bit av kaka.

Vi er nødt til å tenke større enn det og jobbe for å skape en ny fremtid sammen - hvor kommune, politikk og folket samhandler til synergier og setter fremtidstro og håp som motivasjon for engasjement og pågangsmot. Jeg vil gjerne heie på oss - Stad kommune - men slike vedtak gjør det vanskeligere å samarbeide om utviklingen!

Beklager bokmålsform - skal øve meg på nynorsk til neste gang...

Med helsing frå oppildna tilflyttar og småbornsfar