─ Vi må ha meir politiske føringar i våre høyringssvar

Nyhende

─ Dette er ei sak som omhandlar eit betent og omstridt prosjekt. For meg ser det ut som at saka har gått veldig fort unna. Utval for Areal og Eigedom (UAE) har gitt fullmakt til administrasjonen til å utforme og sende inn eit høyringssvar. Denne saka burde etter mitt syn, vore opp i formannskap og kommunestyre, og ein burde hatt meir politiske føringar på kva som skulle stått i høyringssvaret frå Stad kommune, sa Bent-Inge Borgund som stilte tre spørsmål som SV-politikarane bad ordførar Alfred Bjørlo (V) svare på.