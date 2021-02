Nyhende

– Først og fremst må vi seie at vi er godt nøgde med at Hovudutval for opplæring i Vestland fylkeskommune sa ja til nettbasert VG4 påbygg som eit permanent tilbod på Eid Vidaregåande skule. Nettilbodet er retta inn mot vaksne som har fagbrev i botnen og som ønskjer å skaffe seg studiekompetanse i tillegg til å vere i arbeid. Det viste seg raskt at dette var eit tilbod som var etterspurd. Dei 25 plassane vi hadde fått til rådvelde vart fylt opp med ein gong, seier Birgitte Marie Barvåg, klassekontakt og mattelærar, som legge til at nettbasert påbygg går over eitt år.