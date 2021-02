Kan vi få behalde namnet Fargarelva og Lisjeskjoratippen?

Nyhende

I min barndom var det som regel fullt av ungar som rente på ski på Lisjeskjoratippen når snøforholda var slik som dei er i desse dagar. Det var ein fin bakke å debutere i, sentralt plassert og alle visste kvar den var og kva den heitte.

Så vaks eg opp og forlet bygda nokre år for militærteneste, utdanning og arbeid.

Då eg kom tilbake vart eg merksam på at folk hadde teke til å bruke namnet Rundehogjen. Rundehogjen! Her hadde vi i alle år hatt eit glimrande lokalt namn med passande fonetiske utfordringar som gjorde at vi kunne skilje tilflyttarar frå innfødde berre på uttalen, og så skulle vi til å seie Rundehogjen?

Eg mistenker at det skuldast eit angrep utanfrå- kan det vere Lorange, som ikkje berre rota til gravfunna, men og i skrift har forkludra namnet? Og så bøyger vi oss lydig for akademia?

Så til årsaka til at eg grip til pennen i dag: I dei siste par nummera av Fjordabladet har Fargarelva vore omtalt. Først i ein parentes som forklaring på Presteelva, og så i neste nummer utelatt til fordel for Presteelva.

I min barndom stod tuftene etter Fargaren der klatreparken er i dag, og alle visste kvar Fargarelva var og kvifor ho heitte nettopp det.

Difor spør eg; kan vi få beholde Fargarelva? Og aller helst, få Lisjeskjoratippen tilbake?