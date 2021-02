Samhandling og samskaping i Stad kommune – litt om behov, spelereglar og roller

Nyhende

Vi har for tida mange viktige saker å ta stilling til i Stad kommune, og det vekkjer heldigvis mykje engasjement både blant innbyggjarane, politikarane og lokalpressa. Mange har store forventningar til kva vi skal få til i ny kommune. Kommunestyret har vedteke ein samfunnsplan og eit handlingsprogram som har offensive målsetjingar både når det gjeld kva vi skal få til og ikkje minst korleis vi skal gjere det. Det siste er kanskje vel så viktig då vi ser at om vi ikkje klarer å forløyse alle ressursane i samfunnet, både menneskeleg og økonomisk, så er det begrensa kva ein liten kommune kan lukkast med.

Med tronge økonomiske rammer er det ikkje lett å sjå korleis vi skal få råd til meir. Då er det desto viktigare at alle våre tilsette ser at kommunen har eit todelt oppdrag. Vi skal gi gode tenester og vi skal bidra til samfunnsutvikling, og vi må difor klare å løfte blikket slik at vi ser korleis vi i fellesskap kan dra i ønskt retning. Vi ønskjer å sjå kommuneorganisasjonen som ein del av lokalsamfunnet der vi ved å skape saman oppnår meir. Dette betyr likevel ikkje at rollene våre er endra eller at alt er mogleg å få til på same tid.

Det å ha ein visjon å strekkje seg etter er viktig for å skape det samfunnet vi ønskjer oss. «Stad – verdas beste vesle stad» er noko å strekkje seg etter, og ikkje noko vi er for alle til ei kvar tid. I eit samfunn vil det alltid vere ulike interesser og behov, og desse vil også ofte stå i motsetnad til kvarandre. Vi har utvikla eit demokratisk system som skal syte for at vi klarer å løyse desse interessemotsetningane på ein open og fredeleg måte. Det er politikarane som skal innfri innbyggjarane sine ønskje innanfor det lov- og regelverk som nasjonen Noreg har vedteke og det avtaleverk som partane i arbeidslivet har vorte samde om. Dei tilsette skal lojalt følgje opp både lokale prioriteringar og nasjonale krav gjennom ulike lovverk som ivaretar innbyggjarane sine rettar.

Vi har blitt samde om å ha eit samfunnsmål som seier «Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag». For å lukkast med dette må vi finne måtar å samhandle eller samskape på som gjer at vi dreg i same retning og støttar opp om initiativ som tek oss dit vi vil. Av den grunn er Stad kommune med i eit spennande prosjekt finansiert av Norges forskningsråd der vi skal utforske på kva område, og ikkje minst korleis det offentlege betre kan spele på lag med innbyggjarane, frivillige lag og organisasjonar og lokalt næringsliv for slik å finne gode og treffsikre løysingar for enkeltindivid og samfunnet sett under eitt. Vi trur at vi som lokalsamfunn vil tene på dette landet over, så difor må vi utforske arbeidsformer og samfunnsområde der det vil vere tenleg å samarbeide for å definere både behov og løysingar.

Saka om flytting av legesenteret i Selje er eit døme på eit slik samarbeid. Grunnen til at denne saka er på dagsorden er næringslivsaktørar sitt behov for å få tilgang til tomta for å kunne realisere sine planar om eit nytt hotell i Selje. Fordi Stad kommune ser at dette er eit viktig initiativ av interesse for framtida til kommunen, så har det vore ein prosess både administrativt og politisk der ein prøver å finne ei løysing som ivaretek både dei som vil bygge hotell, dei som gir nødvendige helsetenester på legesenteret og innbyggjarane i ytre delar av kommunen. Dette er ein ekstrakostnad for Stad kommune som ikkje var med i økonomiplanen når Stad kommune vart etablert, så her har det handla om å finne ei løysing til ein lågast mogleg kostnad, men som er ei god erstatning for dagens tilbod.

Administrasjonen i kommunen si rolle oppi dette er å syte for at politikarane har vegd ulike omsyn opp mot kvarandre når dei tar beslutningar. Kommunedirektøren si innstilling (som ansvarleg for administrasjonen) er ikkje noko privat synspunkt, men ei avveging av ulike omsyn basert på kunnskap om politiske prioriteringar, behov, lov- og avtaleverk, kjent fagkunnskap og risikovurderingar.

Det er aldri eit nederlag at kommunestyret vedtek noko anna enn det kommunedirektøren innstiller til. Når eit vedtak er gjort er det kommuneorganisasjonen si oppgåve å lojalt følgje opp og gjennomføre vedtaka. Det gjeld også i ein situasjonen der kommunestyret vedtek økonomiske rammer til drift som gjer at vi må redusere tal tilsette. Men det vil då vere slik at i ein situasjon der vi ikkje har økonomi til dagens drift må dette takast med i ei vurdering av kva vi då har av økonomi til nye tiltak. Alt anna ville vere å ikkje opplyse politikarane om konsekvensane av dei vala dei gjer, og då hadde vi ikkje oppfylt den rolla vi har som administrasjon.

I saka om flytting av legesenteret i Selje har vi i vår vurdering synleggjort dei ulike synspunkta og interessene. Vi har også sagt at det optimale er samlokalisering, men med dei økonomiske rammene vi har, så meiner vi at det kan vere ei god og forsvarleg løysing å ha helsestasjonen i kommunehuset då kostnaden blir mindre og vi får nytta areal vi allereie har. Dersom kommunestyret no vel å vidareføre dagens samlokalisering i nytt bygg, så vil vi sjølvsagt ikkje motarbeide dette, men søke å finne ei forsvarleg løysing innanfor ei mindre økonomisk ramme enn det vi så langt har lagt til grunn som behov.

Ei anna sak som det er stort engasjement kring er fleire barnehageplassar. Her er det rettane til innbyggjarane som styrer behovet, og vi har i tillegg klart å få til fleksibelt opptak som gjer at alle som ønskjer det får plass når barnet er fylt eitt år. Dette får vi til i eit samspel mellom kommunale og private barnehagar der det er kommunen sitt ansvar å finansiere alle plassane uavhengig av kven som er eigar av barnehagen. Administrasjonen si oppgåve er å planlegge for å dekke behov og syte for at dei som søkjer får ein plass. I tillegg må det gjerast ei vurdering av kostnader både med drift og nybygg. Når dette er gjort, er det politikarane sitt privilegium å prioritere bruk av ressursar sett opp mot både plikter overfor innbyggjarane og politiske prioriteringar.

Ein kommune er ikkje ein kamparena mellom politikk og administrasjon, men ein organisasjon der vi har ulike roller som gjer det mogleg å synleggjere og avvege ulike synsvinklar, interesser og behov gjennom opne demokratiske prosessar.