Ønskjer eit studentmiljø

Nyhende

Eid vidaregåande skule jobbar for tida med å etablere eit campus-tilbod for studentane i området. Dette er eit samarbeid mellom INVIRO, Stad Vekst, Fagskulen, Høgskulen i Vestland, Eid vidaregåande og Nordfjordakademiet. Planen er at studentane som studerer ved Eid vidaregåande skule, fagskulen, Høgskulen i Vestland eller ved andre høgskular og universitet, kan nytte Eid vidaregåande skule som ein slags samlestad.