Malakoff er optimistiske

Nyhende

Torsdag kom kulturminister Abid Raja (V) med beskjeden om at det vert sett av 350 millionar kroner som skal gå til å skape tryggleik for festivalarrangørar og andre kulturaktørar i sommar. Summen kan bli auka når dei endelege tiltaka er på plass. Signala om at festivalane kan planlegge for aktivitet i sommar, gjev håp for festivalane rundt om i landet, også for Malakoff.