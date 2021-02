Lagar plan for bruk av sjøarealet

Nyhende

Formannskapet vedtok torsdag å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i tråd med administrasjonen si tilråding, men dei ber i tillegg kommunedirektøren om å sjå på nytt på mogelegheitene for å ta inn ankringsplass ved Ersholmen. Dette for å legge til rette for ein trygg og god ankringsplass nær Selje sentrum, og i tillegg legge til rette for turistsatsing og reiselivsverksemd i høve til Selja kloster og skape næringsutvikling i Selje sentrum. Det vert peika på at området er ein mykje nytta ankringsplass i notid og langt tilbake i tid og at dette også må sjåast i samanheng med reguleringsplanprosessen som pågår for Selje sentrum.