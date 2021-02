Barnehagetilsette fryktar for framtida

Nyhende

Dei folkevalde har vedteke at Stad kommune sin arbeidsgjevarpolitikk skal bygge opp om at vi har trygge arbeidsforhold. I utval for oppvekst og opplæring vart det sagt at dei som mista jobben berre kunne søke i den private barnehagen. Det er ikkje berre å “erstatte” ein offentleg arbeidsplass med ein privat, slik fungerer ikkje reglane i arbeidslivet. Kommunen har ei tariffavtale som gir gode løns- og arbeidsvilkår, og pensjonsordningar.