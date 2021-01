Nytt tilfelle av mutert virus

Nyhende

Elleve personar i Vestland har fått stadfesta virusmutasjon 163 personar i Norge har fått stadfesta den engelske koronavirusmutasjonen. Elleve av desse kjem frå Vestland.

Laurdag skreiv Fjordabladet at det var elleve personar så langt som hadde fått stadfesta virusmutasjon i Vestland, ifølgje tala til FHI. Søndag har FHI oppdatert tala sine og då er det klart at ein ny person har fått stadfesta den engelske koronavirusvarianten. No er dette talet tolv personar i Vestland. Det er ikkje heilt klart kvar denne personen er ifrå i Vestland.