Gult varsel for snø - kan bli vanskelege køyreforhold

Nyhende

Det er venta snø og snøbyer søndag ettermiddag, og det er difor sendt ut eit gult farevarsel. Meteorologane skriv også på Twitter at snøvêret er på veg på Vestlandet, sør for Stad, no.

Snøen er ifølgje Yr venta spesielt i ytre strøk, sør for Sognefjorden. Det kan lokalt kome mellom 10 og 15 centimeter snø på seks timar. Ifølgje Yr gjeld det gule varselet også for Stad kommune.

Det vert anbefalt å rekne ekstra tid på reisene, bruke riktige dekk og køyre etter forholda. Nokre reiser vil kunne få lenger reisetid, og det kan bli vanskelege køyreforhold lokalt.

Ifølgje Yr vil faren vere over søndag klokka 18.